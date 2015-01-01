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पोस्टमार्टम:युवती को भगाने के आरोप में नामजद हवालाती की तबीयत बिगड़ने से मौत

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • वीडियोग्राफी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया

वीरवार को केंद्रीय जेल में बंद 21 वर्षीय हवालाती की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसे जेल प्रशासन ने तुरंत इलाज के लिए जेल के अस्पताल भेजा। ड्यूटी डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताकर उसे कपूरथला के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया। मृतक के पिता के बयान पर धारा 174 की कार्रवाई कर शव वारिसों को सौंपा। मृतक की पहचान 21 वर्षीय जग्गा उर्फ सुक्खा पुत्र बूटी उर्फ

रेशम निवासी गांव कौलपुर नजदीक सिधवां दोनां थाना सदर के रूप में हुई है। थाना कोतवाली के एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि जग्गा उर्फ सुक्खा पर थाना सदर में लड़की को भगाने के आरोप में धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज था। जमानत न होने के कारण उसे थाना सदर पुलिस ने मार्च 2020 को मॉडर्न जेल में भेजा था। वीरवार सुबह साढ़े 8 बजे के करीब उसने जेल प्रशासन से तबीयत बिगड़ने की शिकायत

मिली। मृतक के पिता बूटी उर्फ रेशम के बयान पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रियंका शर्मा के आदेश पर वीडियोग्राफी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका का विसरा औप हार्ट क्रमश: खरड़ और अमृतसर की सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा होगा। शव परिजनों को सौंप दिया है।

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