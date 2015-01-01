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प्रतियोगिता:मेहंदी प्रतियोगिता में सीएसई तीसरे सेमेस्टर की नीतू फर्स्ट

कपूरथला3 घंटे पहले
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आनंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में कॉलेज की चेयरपर्सन वरिंदर कुमारी आनंद की अध्यक्षता में करवाचौथ के उपलक्ष्य में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज के एमडी विक्रम आनंद और डायरेक्टर रूचि आनंद ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता में बीटेक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बी. कॉम और बीसीए की छात्राओं ने भाग लिया कॉलेज के डायरेक्टर एडमिन डॉ. अरविंदर सिंह सेखों और प्रिंसिपल डॉ. जीएस बराड़ ने बताया की आनंद कॉलेज में हर साल करवाचौथ पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। छात्राओं ने मेहंदी के कलात्मक, खूबसूरत डिजाइन बनाकर अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन करते हुए डिप्लोमा (सीएसई) तीसरे समेस्टर की नीतू ने पहला, डिप्लोमा (सीएसई) पहले सेमेस्टर की मनप्रीत कौर ने दूसरा और बीटेक (सीएसई) पांचवें सेमेस्टर की अमनप्रीत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के एमडी विक्रम आनंद और डायरेक्टर रूचि आनंद ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया और विजेता छात्राओं को बधाई दी।

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