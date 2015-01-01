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जान से मारने की धमकी:एनआरआई युवती से दोस्ती कर शादी करने का झूठा भरोसा देकर मंगवाता रहा पैसे, शादी किसी और से रचा ली, केस

कपूरथला3 घंटे पहले
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  • आरोप-युवक ने जान से मारने की धमकी भी दी

गांव खजूरला के युवक ने शादी रचाने के लिए यूके की एनआरआई लड़की से दोस्ती की, बाद में बिना बताए किसी और से शादी कर ली। शादी करवाने के बाद भी युवक ने लड़की को सच नहीं बताया। खुद को कंुवारा बताकर उससे इंग्लैंड से पैसे मंगवाता रहा। युवती को इसका पता तब चला जब युवक ने लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी। घटना संबंधी थाना एनआरआई कपूरथला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। जसप्रीत कौर निवासी इंग्लेंड (यूके) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मनदीप सिंह निवासी खजूरला फगवाड़ा के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई थी।

उसने शादी के लिए आश्वासन दिया था। जब वह इंग्लेंड से भारत आती ताे जालंधर स्थित होटल में मिलते रहे। जब इंग्लैंड वापस लौटी तो मनदीप सिंह ने बिना बताए कहीं और शादी कर ली। शादीशुदा होने पर भी वह कुंवारा बताकर उससे शादी करवाने का झूठा आश्वासन देता रहा। अलग-अलग समय उससे पैसे भी मंगवाए। उसने इसकी शिकायत थाना एनआरआई कपूरथला को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सब इंस्पैक्टर जसमेल कौर ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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