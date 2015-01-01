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कोरोना अपडेट:एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, 14 नए पॉजिटिव मिले

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • जिले में कोरोना के कुल केस 4121, एक्टिव 116, ठीक होकर घर जा चुके 3836 मरीज, अब तक 168 लोगों की मौत

जिले में आज दूसरे दिन एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। मृतक 80 वर्षीय बुजुर्ग गांव भंडाल बेट का रहने वाला था। इसकी मौत फगवाड़ा में हुई है। जिले मरने वालों की संख्या 168 पहुंच गई है। जिले में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पॉजिटिव आए मरीजों में 6 कपूरथला और 7 फगवाड़ा से संबंधित है जबकि 2 मरीज बेगोवाल और 1 मरीज जालंधर से पॉजिटिव आया है जबकि 1 मरीज प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आया है।

सेहत विभाग ने 1118 और संदिग्धों के लिए सैंपल
अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का संख्या 4121 पहुंच गई है। 3836 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में 116 मरीज एक्टिव हैं। बुधवार को 11 और मरीजों को ठीक होने पर छुट्‌टी देकर घर भेजा गया है। वीरवार को जिले से कुल 1118 और संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 421 सैंपल आरटीपीसीआर से, 690 सैंपल एंटीजन और 7 सैंपल ट्रूनेट से लिए गए। वहीं, 817 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिविल सर्जन डॉ. सुरिंदर कुमार ने बताया कि पॉजिटिव आए मरीजों में 34 वर्षीय व्यक्ति कपूरथला से, 90 वर्षीय महिला गांव सैफलाबाद कपूरथला से, 18 वर्षीय युवक गांव सैफलाबाद कपूरथला से, 30 वर्षीय युवक आरसीएफ कपूरथला से, 33 वर्षीय व्यक्ति आनंद विहार कपूरथला, 36 वर्षीय व्यक्ति आनंद विहार कपूरथला से पॉजिटिव आए है।

जबकि 65 वर्षीय महिला विकास नगर फगवाड़ा से, 80 वर्षीय व्यक्ति नारंग शाहपुर फगवाड़ा से, 28 वर्षीय महिला भुल्लाराई फगवाड़ा से व 28 वर्षीय युवक भुल्लाराई फगवाड़ा से पॉजिटिव आए है। इसके अलावा 27 वर्षीय महिला सीएचसी बेगोवाल से, 30 वर्षीय व्यक्ति बेगोवाल से व 36 वर्षीय व्यक्ति मिलाप चौक जालंधर से पॉजिटिव आया है। एपीडीमोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भगत ने बताया कि सेहत विभाग ने वीरवार को जिले से कुल 1118 और संदिग्धों के सैंपल लिए हैं।

फगवाड़ा में कोरोना के 7 केस मिले, 114 की सैंपलिंग

फगवाड़ा में वीरवार को कोविड-19 के 7 नए केस मिले हैं जबकि 114 के सैंपल लिए गए। एसएमओ डॉक्टर कमल किशोर ने बताया कि 18 वर्षीय महिला निवासी गुरु हरगोबिंद नगर, 32 वर्षीय पुरुष निवासी आदर्श नगर, 74 वर्षीय पुरुष निवासी सुभाष नगर, 28 वर्षीय पुरुष और 28 वर्षीय महिला दोनों निवासी गांव भुल्लाराई, 80 वर्षीय पुरुष निवासी गांव नारंगशाहपुर, 65 वर्षीय महिला निवासी विकास नगर से पॉजिटिव मिले हैं।

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