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कोविड-19:जिले में कोरोना से एक महिला की मौत, 5 नए केस आए सामने

कपूरथला2 घंटे पहले
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बुधवार को जिले में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 नए कोरोना मरीज सामने आए है। पॉजिटिव आए सभी मरीज अलग-अलग प्राइवेट लैब से है। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4988 तक पहुंच गया है, जिनमें 4702 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके है। 202 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब 84 मरीज ही एक्टिव है। बुधवार को 6 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दी गई है। इधर, 902 नए संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए है, जिनकी रिपोर्ट बुधवार देर शाम को आने की संभावना है। वहीं देर शाम तक लिए गए सैंपलों की कोई भी निगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है।

एपीडीमोलॉजिस्ट डाॅ. राजीव भगत ने बताया कि बुधवार को कोरोना पॉजिटिव 56 वर्षीय महिला की मौत जालंधर के प्राइवेट अस्पताल में हुई है। सिविल सर्जन डाॅ. सीमा ने बताया कि बुधवार को जिले में कुल 902 नए संदिग्धों के सैंपल लिए गए है, जिनमें 807 सैंपल आरटीपीसीआर से, 89 सैंपल एंटीजन से और 6 सैंपल ट्रूनेट से लिए गए है। उन्होंने बताया कि कपूरथला से 170, फगवाड़ा से 82, भुलत्थ से 25, सुल्तानपुर से 55, बेगोवाल से 101, ढिलवां से 142, कालासंघिया से 59, फत्तूढींगा से 80, पांछट से 132, टिब्बा से 56 सैंपल लिए गए हैं।

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