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पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला:पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग

कपूरथला4 घंटे पहले
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दिवाली और इस महीने आने वाले अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस ने बुधवार को पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला और सार्वजनिक स्थानों में चेकिंग की। इस दौरान डॉग स्क्वायड की मदद भी ली।

एसपी ऑप्रेशन ट्रैफिक जसबीर सिंह, स्पेशल क्राइम डीएसपी शहबाज सिंह, पीसीआर इंचार्ज राजविंदर सिंह, सिटी इंचार्ज दीपक शर्मा, ट्रैफिक इंचार्ज सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में सदर बाजार, शहीद भगत सिंह चौक, सत्य नारायण बाजार, माल रोड, शालीमार बाग रोड और विभिन्न बाजारों व मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस टीमों ने डाॅग स्क्वायड की मदद से मुख्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की।

एसपी आप्रेशन ट्रैफिक जसबीर सिंह ने बताया कि अब पुलिस लगातार सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के तौर पर चेकिंग करती रहेगी।

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