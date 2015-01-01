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धरना:बिजली मुलाजिम/पेंशनर 25 नवंबर को करेंगे मोती महल का घेराव

तिब्बड़ी कैंट9 घंटे पहले
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टेक्निकल सर्विस यूनियन पंजाब के प्रधान कुलदीप सिंह खन्ना और सूबा सचिव रमेश शर्मा ने बताया कि पावरकॉम प्रबंधकों द्वारा ज्वाइंट फोरम पंजाब संग समझौता कर मुलाजिमों की बहुत से मांगें मंजूर कर ली थीं।

इन मंजूर मांगों में पंजाब के मुलाजिमों की भांति बिजली कर्मियों को पे-स्केल 01-12-2011 से देने, सेवामुक्त कर्मियों को बिजली में छूट, पे-कमिशन की रिपोर्ट तुरंत जारी करने, ठेके पर भर्ती मुलाजिमों को पक्का करने आदि प्रमुख रहीं। पंजाब सरकार की मुलाजिम विरोधी नीतियों के खिलाफ और मंजूर मांगों को लागू कराने हति पेंशनर संघर्ष कमेटी के बुलावे पर 25 नवंबर को हजारों मुलाजिम मुख्य कार्यालय पावरकॉम पटियाला में धरना देंगे।

इसके बाद सीएम पंजाब के मोती महल की तरफ कूच करेंगे। इस मौके हरजिंदर सिंह, इंजीनियर राम लुभाया, इंजीनियर हरजीत सिंह, अजीत कुमार, प्रीतम सिंह, अमरीक सिंह आदि मौजूद थे।

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