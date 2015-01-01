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धरना:ओवरलोड वाहनों को क्षेत्र में रोकने की उठाई मांग

नूरपुर बेदी9 घंटे पहले
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  • लोक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने एसएसपी के नाम दिया ज्ञापन

लोक इंसाफ पार्टी के जिला रूप नगर अध्यक्ष जोरावर सिंह भओवाल ने नूरपुर बेदी क्षेत्र से गुजर रहे ओवरलोड टिप्परों के मामले में झज्ज चौक में धरना लगाने का ऐलान किया हुआ था। मगर मौका स्थल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने वहां मौजूद धरना कारियों को विश्वास दिलाया कि किसी भी ओवरलोड टिप्पर को तथा बिना बिलों के मटेरियल वाले वाहन को नहीं निकलने दिया जाएगा।

सब की गहनता से जांच की जाएगी। जिस किसी के पास कागजात नहीं होंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद धरना कारी शांत हुए तथा उन्होंने मांग पत्र एसएसपी रूपनगर के नाम थाना प्रभारी नूरपुर बेदी भूपेंद्र सिंह को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नूरपुर बेदी क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों तथा काफी बिना बिल के वाहन गुजर रहे हैं पुलिस इन पर सख्त कार्रवाई करें ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा क्षेत्र में ना हो तथा हमारे क्षेत्र की सड़कें बची रहे। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर कर ऐसे वाहनों की जांच तेज कर दी है। इस मौके वहां हरप्रीत सिंह काहलो कई अन्य लोग मौजूद थे।

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