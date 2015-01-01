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तैयारी:आरसीएफ ने ढुआई के लिए 22 टन क्षमता वाला पार्सल कोच मार्क-II किया रवाना

कपूरथला3 घंटे पहले
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रेल कोच फैक्ट्री ने सामान की ढुआई के लिए हलका और अधिक उपयोगी पार्सल कोच मार्क-II तैयार किया है। आरसीएफ के महाप्रबंधक रविन्द्र गुप्ता ने कोच को आरसीएफ से रवाना किया। आरसीएफ ने इस साल जनवरी महीने में भारतीय रेल का प्रथम उच्‍च क्षमता वाला स्टेनलेस स्टील पार्सल कोच तैयार किया था। 24 टन की क्षमता और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस पार्सल कोच का निर्माण बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ है।

कम खर्च और तेज रफ्तार से जरूरी वस्‍तुओं के परिवहन के लिए आरसीएफ ने इन पार्सल डिब्बों का व्यापक स्तर पर निर्माण शुरू किया। पिछले वित्तीय वर्ष में 75 और इस वित्तीय वर्ष में 212 डिब्बों का निर्माण किया। डिजाइन में बदलाव लाते हुए अब आरसीएफ ने इन पार्सल डिब्बों का टेयर वजन तीन टन कम किया है। यह एलवीपीएच मार्क-I एलवीपीएच मार्क-II पार्सल डिब्बे अब भारी सामान ले जाने में भी सक्षम हैं।

इन कम वजन वाले मार्क -II पार्सल डिब्‍बों में जहॉं एक ओर माइल्ड स्टील की जगह अब कम वजन वाले चमचमाते स्‍टेनलेस स्‍टील के लगेज रैक लगाए गए हैं, वहीं कोच के फ्लोर को नया रूप देते हुए बोर्ड फ्लोरिंग को आल मेटल फ्लोरिंग में बदला गया है। इन डिब्बों की दिवारों को पैनल वाल से डायरेक्ट पेंटेड वाल में बदलने और रूफ पैनल के डिजाइन में आवश्यक बदलाव करने से भी कोच के वजन में कमी आई है। आरसीएफ के महाप्रबंधक रविन्‍द्र गुप्‍ता ने कहा कि आरसीएफ ने लॉकडाउन काल में सिर्फ एक महीने बाद ही डिब्बों का निर्माण शुरू कर दिया था। आरसीएफ का महीनावार एलएचबी कोच उत्पादन जहां पिछले 18 वर्षों में शिखर पर पहुंचा। वहीं, पिछले महीने प्रतिदिन औसत 5.88 डिब्बों का निर्माण कर उपलब्धि हासिल की है।

अब हलके, 24 टन सामान ढोने और तेज गति से चलने में सक्षम मार्क- II पार्सल डिब्बों का का निर्माण देश के पार्सल व्यवसाय के सुनहरे भविष्य की पहल है। इन डिब्बों का वजन कम होने से अब पार्सल ट्रेनों में लगभग 2 डिब्बे के बराबर अतिरिक्त सामान ले जाया सकेगा।

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