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केस दर्ज:महिला को रास्ते में उपले बनाने से रोकने की रंजिश में युवक पर हथियारों से हमला, फरार 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

कपूरथला2 घंटे पहले
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गांव आहली कलां में महिला ने दूसरी महिला को रास्ते में उपले बनाने से रोकने की रंजिश को लेकर 2 सगे भाइयों ने अपने 3 साथियों से मिलकर एक युवक को रास्ते में घेरकर तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमलावरों ने युवक के सिर पर हथियारों से इतने वार किए कि वह लहुलूहान होने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।

सभी आरोपी अपने-अपने हथियारों समेत मौके से भाग गए। घायल युवक के भाई ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में भर्ती करवाया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने घायल के सिर पर अधिक चोट लगने के कारण हालत गंभीर बताई। प्राथमिक उपचार के बाद जालंधर के अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं, थाना कबीरपुर पुलिस ने घायल युवक के भाई के बयान पर 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

भाई को छुड़ाने आया तो हमलावरों ने मारपीट कर किया जख्मी- मनप्रीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह निवसी गांव आहली कलां ने बताया कि वह सुल्तानपुर लोधी में रेडीमेड की दुकान करता है। उसकी माता प्रकाश कौर ने अमृतपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गांव आहली कलां की मां को रास्ते में उप्पलें (पाथियां) बनाने से मना किया। अमृतपाल की मां ने घर जाकर अपने बेटों को कहा कि प्रकाश कौर उसे रास्ते में उपले बनाने से रोकती है। 30 जनवरी की दोपहर 01:30 बजे उसे और उसके भाई सुखराज सिंह घर से बाहर सरकारी स्कूल के पास खड़े थे।

इतने में अमृतपाल सिंह किरपान, उसका भाई बलजीत सिंह डांग, यादविंदर सिंह पुत्र गुरमेज सिंह बरछा, आकाश पुत्र हरजिंदर डांग व कुलविंदर सिंह पुत्र गुरमेज सिंह सभी निवासी गांव आहली कलां आ गए और उसे घेर लिया। सभी उसके भाई सुखराज सिंह से गाली-गलौच करने लगे। सभी ने उसके भाई पर हथियारों से हमला कर दिया। जब नब उसे छुड़ाने के लिए आगे गया तो हमलावरों ने उससे भी धक्का-मुक्की की। थाना कबीरपुर के एसएचओ चन्नण सिंह ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है। सभी आरोपियों के घरों में भी छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी घर से फरार हैं। पुलिस टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

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