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राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग:शिअद ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की

कपूरथला2 घंटे पहले
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शिरोमणि अकाली दल के हल्का इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा और यूथ अकाली दल दोआबा जोन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवि राजपूत ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले की निंदा करते हुए कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और साख बचाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर हमले करवा गुंडागर्दी कर रही है।

उक्त नेताओं ने कहा कि जलालाबाद तहसील में कांग्रेस वर्करों द्वारा किया गया हमला व गोलीबारी से स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है। एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार माहौल को खराब करना चाहती है, ताकि वह राजनीतिक लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से अकाली दल डरने वाला नहीं है बल्कि इससे उनके हक में एक लहर चलेगी। अवि राजपूत ने कहा कि सुखबीर बादल पर हमला लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जनता की सुरक्षा के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

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