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प्रचार शुरू:शिअद ने 9 और कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, महिला प्रत्याशियों का डोर-टू-डोर प्रचार शुरू

कपूरथला2 घंटे पहले
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नगर निगम चुनावों के लिए शिअद ने रविवार देर शाम 9 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब शिअद के 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। शिअद के हलका इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा, जिला प्रधान दिहाती दविंदर सिंह ढपई और शहरी प्रधान हरजीत सिंह वालिया ने बताया कि वार्ड नं.1 से बीबी बलजिंदर कौर, वार्ड नं. 14 से वीवेक सिंह, वार्ड नं. 16 से प्रदीप सिंह, वार्ड नं. 29 से बीबी वीना देवी, वार्ड नं. 37 से बीबी परमजीत कौर, वार्ड नं. 45 से बीबी किरन कौर, वार्ड नं. 46 से सुखविंदर सिंह, वार्ड नं. 49 से बीबी गीता सिद्धी और वार्ड नं.50 से हनी बहल शामिल है। इधर, कांग्रेस ने भी शाम को 5 और नए उम्मीदवारों की सूची जारी है। अब कांग्रेस के 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए हैं। वहीं, देर रात अकाली नेता हरजीत सिंह काका कांग्रेस में शामिल हो गए।

सरकारी कर्मचारियों की पहली रिहर्सल हुई -वहीं, निगम चुनाव लड़ रहीं महिला प्रत्याशियों ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने रविवार को विरसा विहार में प्रशासन की ओर से सरकारी कर्मचारियों की पहली रिहर्सल करवाई। इसमें सरकारी कर्मचारियों को बताया कि वोटर जब बूथ पर पहुंच जाए तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए।

रविवार को वार्ड नंबर 17 से निगम चुनावों में पहली बार खड़ी कांग्रेस की उम्मीदवार उषा अरोड़ा अपने पारिवारिक सदस्यों, कॉलोनी और वार्ड निवासियों के साथ डोर-टू डोर प्रचार करती नजर आईं। वहीं, 23 नंबर वार्ड से महिला उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्हें वार्ड वासियों ने वार्ड की कुछ समस्याओं से भी अवगत करवाया।

नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से नाराज लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के निशान पर दो बार रहे पार्षद हरनेक सिंह हरी इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। वह 38 नंबर वार्ड से खुद और 37 नंबर वार्ड से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। 36 नंबर वार्ड से भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर जगतार सिंह झीता चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपने भाई जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ खड़े हैं।

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