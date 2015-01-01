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आयोजन:साइंस सिटी ने प्रदूषण मुक्त ग्रीन दिवाली मनाने के लक्ष्य से वेबिनार का आयोजन

कपूरथला3 घंटे पहले
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  • राज्य की विभिन्न संस्थाओं से 300 अध्यापकों और विद्यार्थियों ने लिया भाग

साइंस सिटी ने प्रदूषणमुक्त ग्रीन दिवाली मनाने के लक्ष्य से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसमें पंजाब की विभिन्न संस्थाओं से 300 के करीब अध्यापकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। साइंस सिटी के डायरेक्टर जनरल डाॅ. नीलिमा जेरथ ने बताया कि कौंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर) की नीरी लेबोरेटरी ने सफलतापूर्वक प्रदूषणमुक्त पटाखे जैसे कि कम आवाज वाले पटाखे, चक्रीय, पैंसिला और स्पार्कलर तैयार किए हैं, जोकि भारतीय मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के कुछ राज्यों की अाेर कोविड के दौरान सांस की बीमारियों के बढ़े केसों को देखते हुए हरे पटाखों पर पाबंदी लगाई जा रही है। वेबिनार के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के पर्यावरण विज्ञान डाॅ. विनोद कुमार गर्ग ने हरे पटाखों के बारे में जानकारी दी। सिविल अस्पताल कपूरथला के छाती व टीबी रोगों के विशेष डाॅ. किंदर पाल बंगड़ ने पटाखे चलाने के हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर अपने विचार पेश करते हुए कहा कि धान के सीजन और वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण हमारा वातावरण पहले से ही प्रदूषित हो चुका है।

इसके कारण दमा और सांस की अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि पटाखे चलाते समय बच्चे खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इस मौके पर प्राथमिक सहायता की किट का होना भी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर साइंस सिटी के डायरेक्टर डाॅ. राजेश ग्रोवर ने विद्यार्थियों व अध्यापकों को संबोधित करते हुए अपील की है कि आज के मौके पर हम सभी को इस बार हरी व स्वास्थ्य दीवाली मनाने का वादा करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया इस बार की दिवाली प्रदूषण मुक्त तरीके से ही मनाई जाए।

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