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रैली:कृषि कानूनों के खिलाफ आज होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए निकाली स्कूटर-बाइक रैली

कपूरथला3 घंटे पहले
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किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के समर्थन और कर्मचारी, मजदूर, नौजवान व देश विरोधी नीतियों के खिलाफ “किसान मजदूर कर्मचारी संघर्ष कमेटी’ की ओर से दिए जा रहे 8 नवंबर के धरने को सफल बनाने के लिए वर्कर क्लब आरसीएफ से पूरी आरसीएफ कॉलोनी और आसपास के गांव ढुडियांवाल, रावल, बाबा दीप सिंह नगर, अमरीक नगर, शहीद भगत सिंह नगर, सैदो भुलाणा आदि गांवों में स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को धरने में शामिल होने की अपील की। बचित्र सिंह उप-प्रधान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चंद देशी-विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए लागू इन नीतियों के कारण आज देश का हर वर्ग सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर है।

देशभर के 350 से ज्यादा संगठन एक मंच पर एकत्रित होकर संघर्ष कर रहे हैं। आरसीएफ इंप्लाइज यूनियन के नौजवान नेता तलविंदर सिंह ने कहा कि 8 नवंबर के धरने में डॉ. दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन साथी बूटा सिंह बुर्जगिल, भारतीय किसान यूनियन (डकोदां) साथी रुलदू सिंह, पंजाब किसान सभा, साथी गुरमीत सिंह बखतूपुर, महासचिव एक्टू, साथी तरसेम पीटर पेंडू मजदूर यूनियन पहुंच रहे हैं। रैली में सर्वजीत सिंह, जगतार तारी बिहारीपुर, पीता मिठा, राजदविंदर सिंह सरपंच सैदो भुलाना, सरपंच महेंद्र सिंह रावल, साबका सरपंच लखविंदर सिंह अमरीक सिंह गिल, बचित्तर सिंह, नरिंदर सिंह, चंद्रभान, अरविन्द शाह, मनमीत सिंह, हरविंदरपाल, सुखविंदर सुखी, बलजिंदर पाल, गुरनाम सिंह, प्रदीप कुमार, गुरजिंदर सिंह, विनोद कुमार, धर्मपाल, भरत राज, अवतार सिंह, योगेश तिवारी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इधर, 1 महीने से रिलांयस मॉल के आगे धरना जारी
पिछले 1 महीने से जालंधर रोड पर स्थित रिलांयस मॉल के आगे किसान जत्थेबंदी की ओर से पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। किसानों का साथ देने के लिए किसान संगठनों के समर्थन कर्मचारी, मजदूर, नौजवानों की ओर से देश विरोधी नीतियों के खिलाफ “किसान मजदूर कर्मचारी संघर्ष कमेटी” के अध्यक्षता अधीन 8 नवंबर रविवार को धरना आरसीएफ के गेट नंबर दो हाल्ट पर दिया जा रहा है।

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