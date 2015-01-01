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धन ’ते रश मंदी से उभर रहा बाजार:धनतेरस पर चमका कारोबार, ग्राहकों के लिए कूपन से लेकर कैशबैक तक का ऑफर

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • दिवाली पर मूर्ति के साथ धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु की पूजा से होती है 13 गुणा वृद्धि

आज धनतेरस है। लोग इस दिन सोना, चांदी, इलैक्ट्रॉनिक्स की चीजें, नया वाहन, फर्नीचर, बर्तन आदि की खरीदारी को शुभ मानते हैं। लॉकडाउन के चलते दुकानदारों में मायूसी थी। अब धनतेरस और दीपावली पर दुकानदारों को हुए नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद जागी है।

कंपनियों की ओर से दुकानदारों का नुकसान कवर करने के लिए और लोगों को लुभावने के लिए कई ऑफर दिए जा रहे हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ऑटो डीलर और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों को लुभाने के लिए कैश बैक, गिफ्टस और विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। सोने के गहने की खरीदारी पर चांदी का सिक्का और डायमंड के गहनों पर विशेष छूट दी जा रही है। इलैक्ट्रॉनिक्स में आने वाली एलईडी, वाशिंग मशीन, फ्रिज की खरीदारी पर कैश बैक या फिर गिफ्ट दिए जा रहे हैं।

धनतेरस पर अधिकतर लोग सोने और चांदी के गहनों और भगवान की मूर्तियों की खरीदारी करते है। मान्यता यह है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु में 13 गुणा वृद्धि हो जाती है। सदर बाजार में सतगुर ज्वेलर्स के मालिक संजीव कुमार और गगनदीप ने बताया कि धनतेरस पर लक्ष्मी माता और श्री गणेश जी की मूर्तियों की खरीदारी की जाती है। इसके अलावा चांदी के बर्तन जैसे गिलास, बाउल और चांदी के सिक्कों की डिमांड होती है। सोने के गहने की 50 हजार रुपए की खरीदारी पर चांदी का सिक्का दिया जाएगा। इसी तरह डायमंड के गहनों की खरीदारी पर विशेष छूट दी जा रही है। इधर, बाजार में इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और अन्य तरह के उपकरण खरीदनें पर कंपनियों की ओर से कैश बैक की ऑफर दी जा रही है।

दर्शन लाल एंड कंपनी के मालिक चिराग अग्रवाल ने बताया कि सभी कंपनियों की ओर से ग्राहकों के लिए कई ऑफर दिए जा रहे हैं। इनमें एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और अन्य सामान पर 5 से लेकर 15 प्रतिशत का कैश बैक ऑफर मिल रहा है। कुछ इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी पर ग्राहकों को गिफ्ट दिए जा रहे है। किस्तों पर लिए जाने सामान की पहली ईएमआई विशेष शर्तों के तहत निशुल्क है।

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