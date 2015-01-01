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कंकाल का हुआ खुलासा:गन्ने के खेत से मिला व्यक्ति का कंकाल, कुत्ते नोच रहे थे, सभी थानों में सूचना भेजी, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने का पता लगा रही पुलिस

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • आग लगने की सूचना पर किसान पहुंचे तो कंकाल का हुआ खुलासा

भुलत्थ पुलिस ने गांव बोपाराय में किसान के गन्ने के खेत से करीब 30-35 वर्षीय युवक का कंकाल बरामद किया। कंकाल का अमृतसर के मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने पंजाब के सभी थानों को वायरलैस संदेश भेजे हैं कि कोई भी व्यक्ति या युवक की गुमशुदगी की शिकायत किसी भी थाने में दर्ज तो नहीं है। फिहहाल वीरवार शाम तक मृतक संबंधी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है।

गांव बोपाराय के किसान अवतार सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जिसने ठेके पर जमीन लेकर गन्ने की फसल की बिजाई की हुई है। गन्ने के खेत को वीरवार आग लग गई। आग को बुझाने के लिए गांव के किसान ट्रैक्टरों से मौके पर पहुंचे। जब आग पर काबू पा रहे थे तो एक कंकाल (30-35 वर्ष) को कुत्ते नोच रहे थे। यह क्षेत्र थाना बेगोवाल में आता है या भुलत्थ में को लेकर दोनों थाने बेगोवाल के एसएचओ इंद्रप्रीत सिंह और थाना भुलत्थ एसएचओ अमनदीप कौर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।

किसान अवतार सिंह ने बताया कि वह डेढ़ महीने पहले गन्ने की सिंचाई और खाद डालकर चला गया। वीरवार को अचानक आग लगने पर अन्य किसानों के साथ पहुंचा तो उसने पुलिस को सूचना दी। थाना भुलत्थ प्रभारी अमनदीप कौर ने बताया कि कंकाल पर या आसपास कोई मृतक का कपड़ा बरामद नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि हो सकता है कि मामला कत्ल का हो सकता है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। कंकाल को पोस्टमार्टम और अन्य टेस्टों के लिए अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ले जाएगा। धारा 174 की कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है।

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