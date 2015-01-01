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योजनाबंदी:खेल विभाग ने खेल गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई : जसमीत कौर

कपूरथला9 घंटे पहले
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खेल विभाग की ओर से कोविड-19 दौरान जिला कपूरथला में खेल गतिविधियां फिर से शुरु करने के लिए व्यापक योजनाबंदी की गई है। जिस तहत खेल विभाग पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ओर से जारी हिदायतों की पालना की जाएगी। जिला खेल अधिकारी जसमीत कौर ने इस संबंधी खेल विभाग कपूरथला के समूह कोचों से बैठक की।

इस दौरान उन्होंने समूह कोचों को हिदायत की कि कोचिंग सेंटरों को वायरस मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई जाए। कोचों व ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की आवाजाही की निगरानी रखने के लिए मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री की जाए। खेल विभाग की टास्क फोर्स कमेटी यह सुनिश्चित करेगी की हर खिलाड़ी निजी तौर पर सहमति पत्र देगा कि उसे ट्रेनिंग के लिए जारी की गई हिदायतों व ट्रेनिंग दौरान कोविड-19 कारण होने वाले जोखिम की पूर्ण जानकारी है। खेल ग्राउंडों व कोचिंग सेंटरों पर ट्रेनिंग करने से पहले खिलाड़ियों व स्टाफ की स्क्रीनिंग की जाए।े खिलाड़ी व स्टाफ में कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूरी हो।

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