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प्रोजेक्ट:साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग विषय पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट किए पेश

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • सीनियर वर्ग के मुकाबले में सरकारी हाई स्कूल जब्बोवाल विनर

विद्यार्थियों में विज्ञानिक सोच पैदा करने और उनमें छिपे हुनर को उत्साहित करने के लिए पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नालॉजी चंडीगढ़ के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी गुरदीप सिंह गिल की अगुवाई में 28वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का प्रबंध प्रिंसिपल तजिंदरपाल सिंह की देखरेख में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) में किया गया। साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग विषय के तहत जिले के अलग-अलग स्कूलों से विद्यार्थियों ने भाग लेकर खोज भरपूर प्रोजेक्ट पेश किए। ऑफलाइन मुकाबले में डिप्टी डीईओ बिक्रमजीत सिंह, जिला एकेडमिक कोऑर्डिनेटर गुरशरण सिंह, लेक्चरर सुनील बजाज, गुरमीत सिंह ने ऑनलाइन शिरकत की। सीनियर वर्ग के मुकाबले में सरकारी हाई स्कूल जब्बोवाल ने पहला जबकि जूनियर वर्ग में सरकारी हाई स्कूल खजूरला ने पहला स्थान हासिल किया।

सभी विजेता विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी गुरदीप सिंह गिल और प्रिंसिपल तजिंदरपाल सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सारिका सूरी, मनजिंदर कौर, हेमराज, नरिंदर पराशर, सुनीता बंगड़, कंवलजीत कौर, बख्शीश सिंह मौजूद थे।

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