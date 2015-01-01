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क्रिकेट टूर्नामेंट:3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सुखी कमाम की टीम विजयी

कपूरथला3 घंटे पहले
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  • मुकाबले में 22 टीमों ने भाग लिया, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए किया प्रेरित

बीवीसी क्लब एवं डोतर परिवार की ओर से तीन दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया। इसमें 22 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में सुखी कमाम की टीम ने जीत हासिल की।

विजयी टीमों को मुख्यातिथि यूथ अकाली दल दोआबा जोन के वरिष्ठ उपाध्क्षय अवि राजपूत ने सम्मानित किया। इस मौके स्पांसर विशु चड्‌डा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विशविंदर सिंह चड्‌डा, भाजपा जिला महासचिव कपिल कुमार हनी, विशेष मेहमान वरिंदर, बिट्‌टू, दीपक वशिष्ट, विनय दर्बुजी, सोना बावा, सेंडी, जसपाल, गुल्ली आदि उपस्थित हुए। अवि राजपूत ने कहा कि युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। युवाओं को नशे की तरफ ध्यान न देकर खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

व्यक्ति युवा अवस्था में जीवन के ऐसे पड़ाव पर होता है, जहां से वो कुछ भी ठान कर यदि आगे बढ़े तो उसे सफलता जरूर मिलती है। युवा में असिमित ताकत होती है, जिससे वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। युवा समाज से नशे को खत्म करने का प्रण लें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब नशा का नामों निशान तक नहीं रहेगा। आज ऐसे युवाओं की जरूरत है, जोकि नशा को खत्म करने की मुहिम से जुड़कर नई धारा का प्रवाह कर सके।

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