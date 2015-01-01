पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वीप एक्टिविटी:स्वामी संतदास स्कूल फगवाड़ा में करवाई स्वीप एक्टिविटी, वोट का महत्व बताया

फगवाड़ा9 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल फगवाड़ा में एसडीएस पवित्र सिंह, चुनाव इंचार्ज संदीप सिंह व सुशील कुमार कानूनगो के निर्देशानुसार स्वीप एक्टिविटी करवाई गई।

प्रिंसिपल अंजू मेहता व स्वीप नोडल अफसर राजेश कुमार ने विद्यार्थियों को वोट का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मतदान हमारा महत्वपूर्ण राजनैतिक अधिकार है, जिसके बारे में युवाओं को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। नोडल अफसर विजय सूद, मधुर गाबा व मनवीर सिंह को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वे अपने युवा साथियों को मतदान के लिए प्रेरित करें, 18 वर्ष के बाद हर भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस मौके पर 12वीं के विद्यार्थी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें