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केंद्र सरकार:किसान हित में केंद्र सरकार ने जितने फैसले लिए, 7 दशक में नहीं लिए गए : साेम प्रकाश

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 दिसंबर काे किसानाें के हित में अहम फैसला लिया। गन्ना किसानाें काे 3500 कराेड़ का नुकसान का भुगतान सीधा बैंक खाताें के किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री साेम प्रकाश ने सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। समय से किसानाें काे भुगतान भी सुनिश्चित हाेगा। इससे 5 कराेड़ गन्ना किसानाें और उनके आश्रिताें काे लाभ हाेगा।

साेम प्रकाश ने कहा कि देश के किसानाें हित में जितने फैसले नरेन्द्र माेदी सरकार ने पिछले साढ़े 6 वर्षाें में लिए हैं, पिछली सरकाराें के 7 दशकाें के दाैरान नहीं लिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने किसानाें काे डिजीटल इंडिया से जाेड़कर और उनके खाते में सरकारी याेजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष हस्तांतरण कर रहें शाेषक व्यवस्था से मुक्त कर दिया है।

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