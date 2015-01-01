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ह्यूमन राइटस:रेडक्रॉस की पूरी मार्केट अवैध, न नक्शा पास कराया, न सीएलयू ली और न ही जमीन अपनी

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • रेडक्रॉस पर मार्केट बनाने को लेकर ह्यूमन राइटस प्रेस क्लब ने एसडीएम कोर्ट में दायर की याचिका

रेडक्रॉस की ओर से पंजाब सरकार की जमीन पर अवैध रुप से मार्केट बनाकर ट्रैफिक में विघ्न डालने को लेकर ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से एसडीएम की कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और रेडक्रॉस को रखा है। क्लब के प्रधान का कहना है कि रेडक्रॉस मार्केट पूर्ण तौर पर अवैध है। इसे बनाते समय वाहनों के लिए पार्किंग नहीं छोड़ी गई। नतीजा यह हुआ कि लोग खरीदारी करते समय अपने

वाहन सड़कों पर ही खड़े कर देते ंहै, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। एसडीएम वरिंदरपाल बाजवा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से रेडक्रॉस के खिलाफ याचिका डाली गई है। सुनवाई के लिए नोटिस कर दिए गए हैं। अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। जब रेडक्रॉस के सचिव आरसी बिरहा से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस बात को नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद ही वह कुछ इस संबंधी बता सकते हैं।

पार्किंग न होने से रोजाना शहीद भगत सिंह चौक से कचहरी चौक तक लगता है जाम

कहा-कागजों में जमीन पंजाब सरकार के नाम पर, रेडक्रॉस दुकानदारों से दान के नाम पर रुपए इकट्‌ठे कर रहा

ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के पंजाब प्रधान एडवोकेट सुकेत गुप्ता ने रेडक्रॉस मार्केट के सामने ट्रैफिक एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जिसे दूर करने के लिए एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त मार्केट का 10520 स्केयर फीट क्षेत्र रेडक्रॉस ने साल 1987 में निर्माण किया था। इसके लिए न कोई नक्शा पास करवाया गया और न ही कोई सीएलयू ली गई। पंजाब सरकार की जमीन पर निर्माण से पहले इस जमीन को पटे पर लेने की किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। यह जमीन आज भी पंजाब सरकार के नाम पर बोलती है। यह हैरिटेज इमारत दीवान हाल (पुरानी कचहरी)

की जमीन हैं। इस पर किसी भी तरह का निर्माण वर्जित है। मार्केट में बैठे दुकानदारों को धोखे में रख दान के नाम पर रेडक्रास सोसायटी रुपए एकत्रित कर रही है। मार्केट का नक्शा न पास होने के कारण यहां वाहन पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई, जिससे सारे वाहन सड़क पर लगते हैं। सड़क पर वाहनों की कतार लगने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती हैं। रोजाना ही शहीद भगत सिंह चौक से लेकर कचहरी चौक तक जाम लगा रहता हैं।

तत्कालीन डीसी को जमीन लीज पर देने का अधिकार था, नियमों की हुई अनदेखी
एडवोकेट सुकेत गुप्ता ने बताया कि आरटीआई में खुलासा हुआ कि रेडक्रॉस ने 22 दुकानें बनाने की तजवीज दी थी लेकिन 26 दुकानें बनाई गई। मौके पर अभी 27 दुकानें है। सभी दुकानों पर पहली मंजिल भी बनाई गई है। 1984 के नोटिफिकेशन के मुताबिक उस समय के जिलाधीश को पंजाब सरकार की जमीन को 2 साल के लिए लीज पर देने का अधिकार था लेकिन नियमों की अनदेखी की गई।

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