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शराब का अड्‌डा:बकरखाना में चल रहा था शराब का धंधा, ठेकेदार पड़ोसी के घर में करता था स्टोर, 3 भाई करते थे सप्लाई, 2 पकड़े

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • पकड़े गए दो भाई पुलिस पूछताछ से पहले ही जमानत पर रिहा
  • शराब ठेकेदार और घर का मालिक फरार

सीआईए स्टॉफ पुलिस के हाथ मोहल्ला बकरखाना में घर में चल रहा ठेके की शराब का बड़ा अड्‌डा लगा है। एक तस्कर रात को गाड़ी पर बाहर से शराब लेकर जमा करता था। आधी रात को 3 तस्कर भाई पड़ोसी के घर पर स्टोर हुई शराब घरों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने रेड की तो दो सगे भाई शराब तस्कर रंगे हाथ पकड़े गए। दोनों से पुलिस को 29 बोतल शराब और 34 खाली बोतलें बरामद हुईं। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ भी नहीं कर पाई थी कि रात को दोनों को जमानत मिल गई। शराब ठेकेदार और पड़ोसी अभी फरार है। शहर में घर से शराब सप्लाई करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने जुलाई 2018 को बकरखाना के एक घर पर रेड कर 150 पेटी अवैध शराब बरामद की थी।

एएसआई लखविंदर सिंह ने बताया कि वह चारबत्ती चौक में मौजूद थे। मुखबिर ने सूचना दी कि मोहल्ला बकरखाना में घर में ठेका अंग्रेजी शराब का कारोबार चल रहा है। शराब तस्कर अवतार सिंह उर्फ विक्की, गुरविंदर सिंह और गुरदित्त सिंह शराब सप्लाई करने का धंधा करते हैं। शराब उन्हें कबाड़िया जोगिंद्र सिंह रात को जैन कार में पहुंचाता है।

घरों में शराब की सप्लाई के लिए 1500 रुपए महीने पर रखे हुए थे कारिंदे

अब यह शराब पड़ोसी बलविंदर सिंह उर्फ पप्पू प्रधान की सहमति से उसके घर पर रखी हुई है। वहां से शराब ग्राहकों को सप्लाई की जाती है। शराब तस्करों ने कई और लोगों को भी शराब तस्करी से जोड़ा हुआ है। सूचना िमलते ही उन्होंने मोहल्ला बकरखाना में घर पर रेड की। जहां पुलिस को 29 बाेतल शराब, 34 बोतल खाली (फस्ट च्वाइस) और 2110 रुपए बरामद हुए। शराब तस्कर गुरविंदर सिंह और अवतार सिंह उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया।

जांच के बाद पांचों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शराब तस्कर गुरविंदर सिंह और अवतार सिंह को जमानत पर छोड़ दिया जबकि शराब तस्कर गुरदित्त सिंह, जोगिंद्र सिंह कबाडिया व बलविंदर सिंह पप्पू प्रधान की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तस्करों ने खुलासा किया है कि उन्होंने शराब सप्लाई के लिए कई और लोगों को भी जोड़ा हुआ था। हर युवक को 1500 रुपए महीने के हिसाब से दिए जाते थे। शराब को जोगिंद्र सिंह कबाड़िया शराब ठेकेदार निवासी कालासंघिया रोड अपनी वाइट जैन कार नंबर पीबी-09-टी-0790 पर रात के समय पहुंचाता था।

तीनों शराब तस्करों पर पहले ही दर्ज हैं कई केस
शराब का जखीरा पड़ोसी बलविंदर सिंह उर्फ पप्पू प्रधान के घर में रखा हुआ था। वहां से शराब ग्राहकों को सप्लाई की जाती थी। शराब की खाली बोतलें भी उसके घर पर ही स्टोर की हुई थी। एएसआई लखविंदरपाल सिंह ने बताया कि शराब तस्कर अवतार सिंह उर्फ विक्की, गुरविंदर सिंह और गुरदित्त सिंह तीनों भाई हैं। तीनों ही शराब तस्करी में संलिप्त हैं। तीनों पर कई मामले दर्ज हैं। अब पुलिस ने दो भाई अवतार सिंह और गुरविंदर सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है जबकि उनका तीसरा भाई गुरदित्त सिंह और शराब ठेकेदार जोगिंद्र कबाड़िया और पड़ोसी बलविंदर सिंंह उर्फ पप्पू प्रधान अभी फरार हैं।

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