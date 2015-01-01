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केस:पेट्रोल पंप के प्रांगण में खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली चोरी, अज्ञात पर केस

कपूरथला4 घंटे पहले
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थाना सुभानपुर पुलिस ने गांव ताजपुर निवासी एक युवक की शिकायत पर गांव नंगल लुबाणा स्थित पेट्रोल पंप के प्रांगण में खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली चोरी होने के आरोप में केस दर्ज किया है। फिलहाल न तो ट्रैक्टर-ट्राली का कोई सुराग मिला है और न ही किसी चोर की पहचान हुई है। थाना सुभानपुर पुलिस को दी शिकायत में बलविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय जसवंत सिंह निवासी गांव ताजपुर ने बताया कि वह ईटें ढोहा ढुहाई का काम करता है।

13 दिसंबर को वह अपनी ट्रैक्टर-ट्राली नंबर पीबी-02 सीडब्ल्यू 8418 गांव नंगल लुबाणा स्थित भारतीय पेट्रोल पंप के प्रांगण में खड़ा करके आ गया। अगले दिन सुबह जाकर देखा तो ट्रैक्टर-ट्राली गायब थी। उसने अपने तौर पर ट्रैक्टर-ट्राली को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर केस दर्ज किया है। अब तक न तो ट्रैक्टर-ट्राली का कोई सुराग लगा है।

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