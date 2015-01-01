पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से गाड़ी चालक की मौत

कपूरथला2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार, वाहन की तलाशी लेने पर कोई दस्तावेज नहीं मिला, आरोपी की तलाश जारी

मार्कफेड कुष्ठ आश्रम रोड पर जम्मू-पैलेस के पास ट्रैक्टर-ट्राली और क्वालिस गाड़ी में टक्कर हो गई। इसके क्वालिस गाड़ी का चालक गंभीर रुप से जख्मी हो गया। उसके भाई ने राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया। इस दौरान चालक ट्रैक्टर-ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मलकीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव नवां पिंड भट्‌ठे के रुप में हुई है। मृतक के भाई कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार शाम 7:30 बजे के करीब मार्कफेड की ओर से अपनी गाड़ी मंे गांव नवां पिंड भटठे स्थित घर लौट रहा था। उसका भाई मलकीत सिंह अपनी क्वालिस गाड़ी नंबर पीबी09-जी-0033 पर उसके आगे जा रहा था।

जब वह जम्मू पैलेस के कुछ पीछे थे तो फतूढींगा चुंगी की और से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने उसके भाई की गाड़ी में टक्कर मार दी। वह तुरंत अपनी गाड़ी से उतर कर भाई की गाड़ी के पास पहुंचा तो उसका भाई जख्मी हालत में गाड़ी में फंसा हुआ था। उसने राहगीरों की सहायता से अपने भाई काे सिविल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। ड्यूटी डॉक्टर ने उसके भाई को मृत करार दे दिया। मृतक दो बच्चों का

पिता था।दुर्घटना की जांच कर रहे थाना सिटी के एसएचओ मनजीत सिंह ने बताया कि वह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, तब तक ट्रैक्टर-ट्राली चालक मौके से फरार हो चुका था। ट्रैक्टर-ट्राली की तलाशी लेने से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। थाना सिटी पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप मंे 279, 304ए, 427 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें