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रिमांड:हत्या के मामले में वांछित दो आरोपी गिरफ्तार

सुल्तानपुर लोधी3 घंटे पहले
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  • दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया, पूछताछ की जा रही

थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने 10 दिन पहले गांव ढुढियांवाल निवासी 35 वर्षीय गुरदीप सिंह व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामल दर्ज किया है। थाना सुल्तानपुर लोधी के एसएचओ इंस्पेक्टर सर्बजीत सिंह ने बताया कि 5 नवंबर को वह एएसआई गुरदीप सिंह और पुलिस पार्टी के साथ आरसीएफ के गेट नंबर 3 पर गश्त कर रहे थे। गुरमेल सिंह की पत्नी कमलजीत कौर निवासी ढुढियांवाल ने उन्हें शिकायत दी कि उसका पति गुरमेल सिंह जो आरसीएफ के सामने ट्रकों के ड्राइवरों के साथ काम करता था।

26 अक्टूबर को अमरीक सिंह पुत्र दर्शन सिंह और गुरप्रताप सिंह पुत्र दलजीत सिंह निवासी जमनतपुर थाना झबाल जिला तरनतारन ने उसके पति गुरमेल सिंह के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को रेल कोच फैक्टरी के सामने फेंक दिया। एसएचओ ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले में वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश करके दो दिन का रिमांड हासिल किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

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