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गिरफ्तारी:ट्रांसफार्मरों का तेल निकाल बेचने जा रहे दो चोर काबू, 12 टायरी ट्रक और 70 लीटर तेल बरामद

कपूरथला2 घंटे पहले
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थाना तलवंडी चौधरियां की पुलिस ने खेतों में लगे किसानों के ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी करने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर ट्रक में चोरी किया 70 लीटर तेल बेचने के लिए गोइंदवाल साहिब जा रहे थे। अब तक यह चोर कितनी चोरियां कर चुके है, इसका पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना तलवंडी चौधरियां के एसएचओ सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि एएसआई बलदेव सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम खिजरपुर, बाजा, मुंडी मोड, मंगू आदि गांवों में गश्त कर रही थी। पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि आरसीएफ की तरफ से मंगू की तरफ होते हुए गोइंदवाल साहिब को चोर ट्रक में जा रहे है। ट्रक में खेतों के ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी कर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस पार्टी के साथ मंगू रोड पर नाकाबंदी कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक 12 टायरी ट्रक को रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से 70 लीटर तेल बरामद हुआ।

मौके पर पुलिस ने ट्रक में सवार परमजीत सिंह निवासी शहरकेवाला होशियारपुर और दविंदर सिंह निवासी छन्ना राय होशियारपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने माना कि वे खेतों में लगे ट्रांसफार्मरों से तेल चोरी करके बेचने का धंधा करते है। अब भी वे तेल बेचने के लिए जा रहे थे। चोरों को अदालत में पेश कर उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। मामले की जांच कर रहे एएसआई बलदेव सिंह ने बताया कि चोरों से पूछताछ जारी है।

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