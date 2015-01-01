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मौत:खाना खाने के बाद मजदूर की हालत बिगड़ी, मौत

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही दम तोड़ा, धारा 174 की कार्रवाई की

ढिलवां के गांव रायपुर अराइयां में किसान के पास खेत मजदूर के तौर पर काम करने वाले युवक की बुधवार रात खाना खाने के बाद हालत बिगड़ गई। उसे उलटी आई। जब तक उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मुन्ना कुमार झा पुत्र राम कुमार झा निवासी गांव रायपुरा अराइयां मूल निवासी बिहार के रूप में हुई है।

जांच अधिकारी बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गांव रायपुर अराइयां में दिलजीत सिंह चीमा के खेत में काम करने वाले मजदूर की मौत हुई है। उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया है। किसान दिलजीत सिंह ने बताया कि मृतक उसके पास काम करता था। बुधवार रात खाना खाने के बाद सोने चला गया। उसकी अचानक हालत बिगड़ने लगी। उलटी आई, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। किसान के बयान पर धारा 174 की कार्रवाई की है।

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