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स्कॉलरशिप योजना:स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर यूथ अकाली दल कल फूंकेगा कैबिनेट मंत्री धर्मसोत का पुतला

कपूरथला4 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चाहे डॉ. भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ करने की घोषणा कर दी है लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुए घोटाले का मुद्दा अब भी जिंदा है। यूथ अकाली दल दोआबा जोन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवि राजपूत ने दलित परिवारों से संबधित केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (वजीफा) योजना में हुए लगभग 64 करोड़ के घोटाले के लिए पंजाब सरकार की ओर से गठित तीन आईएएस अधिकारियों की जांच समिति की ओर से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने और तत्कालीन डायरेक्टर और मौजूदा कांग्रेसी विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल से पूछताछ न किए जाने का नोटिस लेते हुए जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया है।

पार्टी के हलका इंचार्ज परमजीत सिंह पम्मा की मौजूदगी में 7 नवंबर को यूथ अकाली दल की ओर से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ किए जा रहे पुतला फूंक प्रदर्शन के लिए विचार करने के बाद अवि राजपूत ने कहा कि अकाली दल की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री पर घोटाले के आरोप लगे थे। जांच के बाद जब मंत्री को क्लीन चिट मिली तब उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था। इसी प्रकार कैप्टन को पहले धर्मसोत से इस्तीफा लेना चाहिए। यूथ अकाली दल की ओर से 7 नवंबर को दिए जाने वाले धरने में शिअद के हलका इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा और जिला प्रधान जागीर सिंह वडाला विशेष तौर पर उपस्थित होंगे। इस अवसर पर दविंदर सिंह ढपई, राजा सिद्धू, जसवीर पड्‌डा, तनवीर, ज्योत अरोड़ा मौजूद थे।

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