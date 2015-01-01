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चोरी:चोरी के मोटरसाइकिलों समेत 2 नौजवान पकड़े

कीरतपुर साहिब4 घंटे पहले
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पुलिस चौकी भरतगढ़ की टीम द्वारा 2 नौजवानों को चोरी के 2 मोटरसाइकिलों समेत काबू किया गया है। चौकी इंचार्ज रणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति पंजाब तथा अन्य राज्यों से व्हीकल चोरी करके बेचने के आदी हैं। उन्होंने एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी के निर्देशों अनुसार गांव बड़ा पिंड नजदीक नाकेबंदी की गई थी। जिस दौरान दो व्यक्ति बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा नौजवानों को रोक कर मोटरसाइकिल के कागज मांगे गए लेकिन उक्त नौजवान कागज दिखाने में नाकाम रहे। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी का है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि नौजवानों की निशानदेही पर 1 अन्य सप्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बसंत सिंह निवासी गांव बेली तथा हरजिंदर सिंह जिद्दी निवासी गांव बड़ापिंड के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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