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नामांकन:कीरतपुर साहिब के 11 वार्डों से 75 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

कीरतपुर साहिब5 घंटे पहले
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नगर पंचायत कीरतपुर साहिब के चुनावों के संबंध में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक 11 वार्डों से कुल 75 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। तहसीलदार आनंदपुर साहिब कम रिटर्निंग अधिकारी राजपाल सिंह सेखों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के 7, वार्ड नंबर 2 से 3, वार्ड नंबर 3 से 4, वार्ड नंबर 4 से 4, वार्ड नंबर 5 से 12, वार्ड नंबर 6 से 6, वार्ड नंबर 7 से 6, वार्ड नंबर 8 से 7, वार्ड नंबर 9 से 13, वार्ड नंबर 10 से 9 एवं वार्ड नंबर 11 से 4 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कुल 75 प्रत्याशियों में से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से 13, आम आदमी पार्टी से 4 एवं आजाद तौर पर चुनाव लड़ने वाले 58 प्रत्याशी हैं।

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