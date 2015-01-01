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हत्यारों तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस:सुरिंदर भल्ला के कातिलों का सुराग देने वाले को 2 लाख देने का एलान

कीरतपुर साहिब14 घंटे पहले
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मीडिया से बातचीत करते राजेश भल्ला एवं अन्य।
  • 51 दिन बीतने के बाद भी कातिलों का पता न लगने से परिजन निराश, जानकारी देने वाले के लिए इनाम रखा

बीती 30 सितंबर को गांव बुंगा साहिब में स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप मालिक एवं अनाज मंडी भरतगढ़ में आढ़त का काम करने वाले गांव अटारी के निवासी सुरिंदर भल्ला का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर दिया गया था लेकिन 51 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कातिलों का कोई सुराग न लगाए जाने के कारण पीड़ित परिवार इंसाफ के इंतजार में है और परिवार में निराशा का माहौल बना हुआ है।

पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मृतक सुरिंदर भल्ला के भाई राजेश भल्ला एवं अर्शदीप भल्ला ने बताया कि 30 सितंबर की रात को अपने पेट्रोल पंप से घर आते समय सुरिंदर भल्ला का रास्ते में किसी ने कत्ल कर दिया था। 1 अक्तूबर को सुरिंदर भल्ला का मोबाइल फोन, पैसे और खून से सने कुछ डंडे गांव अटारी को जाने वाली भाखड़ा नहर की लिंक सड़क के किनारे झाड़ियों में से मिले थे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक्टिवा बरामद की गई थी।

उसके बाद शाम को गांव अटारी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पीछे भाखड़ा नहर पर स्थित कोटला पावर हाउस के गेटों में से उसका शव पुलिस को बरामद हुआ था। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए थे। उन्होंने कहा कि आज 1 महीना 20 दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक सुरिंदर मल्ला के कातिलों तक नहीं पहुंच सकी है। अगर कोई व्यक्ति सुरिंदर भल्ला के कातिलों के संबंध में कोई सुराग देता है तो उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा।

सूचना देने वाले का नाम हर प्रकार से गुप्त रखा जाएगा। इस संबंध में उनके मोबाइल नंबर 941765 1067, डीएसपी आनंदपुर साहिब रमिंदर सिंह काहलों के मोबाइल 9872550585 या थाना मुखी कीरतपुर साहिब इंस्पेक्टर हरकीरत सिंह के मोबाइल 9779464030 पर संपर्क किया जा सकता है। इस मौके अमृतपाल सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे।

वहीं, एसआईटी के इंचार्ज एसपी (डी) अजिंदर सिंह ने कहा कि जांच टीम द्वारा पूरी गहनता के साथ उक्त मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।अगर किसी व्यक्ति को इस केस के मामले में कोई जानकारी मिलती है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।

एसआईटी कर रही है केस की जांच : एसएसपी

इस बारे में जिला पुलिस प्रमुख डॉ. अखिल चौधरी ने कहा कि सुरिंदर भल्ला मर्डर केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसका इंचार्ज एसपी (डी) अजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। केस की जांच की जा रही है।

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