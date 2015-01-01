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कार्यक्रम:बाबा सिद्ध चानो का दहाजा करवाया

कीरतपुर साहिब3 घंटे पहले
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बीती रात गांव कल्याणपुर में स्थित मंदिर बाबा सिद्ध चानो जी एवं डेरा बाबा वडभाग सिंह में डेरे के मुख्य सेवादार बाबा बुद्ध गिरी द्वारा हर वर्ष की तरह स्थानीय संगत के सहयोग से धार्मिक प्रोग्राम दहाजा करवाया गया। बाबा बुद्ध गिरी ने बताया कि कार्यक्रम में विशेष तौर पर महंतों की पार्टियों को बाबा जी का गुणगान करने के लिए बुलाया गया है।

इन महंतों द्वारा बाबा सिद्ध चानो जी के जीवन से संबंधित झलकियां हाथी की सवारी एवं बाबा बोरा इत्यादि पेश करके समागम में उपस्थित संगत को निहाल किया गया। इससे पहले दिन ध्वजारोहण किया गया तथा भंडारे का आयोजन किया गया।रात को भगवान सिद्ध चानो जी का गुणगान करवाया गया। इस मौके मोहन सिंह भसीन, जसवीर सिंह, हरबंस सिंह, रघुवीर सिंह, अमनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, शिव कुमार अटवाल, मनजीत सिंह कल्याण, राम कुमार आदि उपस्थित थे।

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