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सट्‌टे का धंधा:कीरतपुर साहिब इलाके में बड़े स्तर पर फैल चुका है दड़े-सट्‌टे का धंधा, एक और पकड़ा

कीरतपुर साहिब4 घंटे पहले
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  • दूसरी दुकानों की आड़ में भी कुछ लोग कर रहे दड़े-सट्‌टे का काम

गत दिन कीरतपुर साहिब पुलिस द्वारा दड़े सट्टे की खाईवाली का काम करने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना कीरतपुर साहिब से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पुलिस पार्टी बुधवार शाम को चेकिंग के लिए स्थानीय अंबाला चौक कल्याणपुर में मौजूद थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि शेर खान निवासी गांव अंबाडी थाना शाहतलाई हिमाचल प्रदेश दड़े सट्टे की खाईवाली का काम करता है। उक्त युवक आज भी घूम फिरकर बाबा गुरदित्ता जी चौक बिलासपुर रोड के करीब दड़े सट्टे की खाईवाली कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी द्वारा शेर खान को काबू करके उसकी चेकिंग की गई। जिस दौरान उसके पास से 1762 रुपए बरामद हुए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके गैंबलिंग एक्ट 13 ए-3-67 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

जिक्रयोग्य है कि कीरतपुर साहिब में लंबे समय से पुलिस से लुक छुपकर एक व्यक्ति द्वारा पुराना बस स्टैंड के करीब दड़े सट्टे का काम चलाया जा रहा था। उक्त व्यक्ति द्वारा पहले ऑनलाइन लाटरी की आड़ में दड़े सट्टे का काम चलाया जा रहा था लेकिन जिला पुलिस प्रमुख द्वारा जिले भर में ऑनलाइन लॉटरी का कारोबार सख्ती के साथ बंद करवाए जाने के बाद उक्त व्यक्ति द्वारा अपनी पुरानी दुकान को बंद करवाकर यहां से थोड़ी दूर एक अन्य दुकान लेकर वहां पर चाय व कनफेक्शनरी की दुकान खोल इसकी आड़ में दड़े सट्टे का काम चलाया जाने लगा।

पुलिस को इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद पुलिस द्वारा कीरतपुर साहिब में दड़े सट्टे का काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की गई और इसे बंद करवाया। इसके चलते बीते दिन यहां एक युवक पर दड़े सट्टे का मामला दर्ज किया गया है। इससे कुछ दिन पहले भरतगढ़ में एक युवक के खिलाफ दड़े सट्टे का मामला दर्ज किया गया था। काबिलेगौर है कि कीरतपुर साहिब भारतगढ़ व इसके साथ लगते क्षेत्र के अलावा आनंदपुर साहिब में भी दड़े सट्टे का अवैध कारोबार बड़े स्तर पर फैल चुका है। पुलिस को और सख्ती के साथ इनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है।

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