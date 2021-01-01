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माहिलपुर नपं उपचुनाव:10 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र,वार्ड नंबर 1 व वार्ड 11 के लिए होगा 14 फरवरी मतदान, अकाली और भाजपा ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा

माहिलपुर2 घंटे पहले
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नगर पंचायत माहिलपुर में होने वार्ड नंबर-1 और वार्ड-11 के प्रतिनिधियों की मौत के कारण हो रहे उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान नहीं उतारा है। यहां से भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी माता को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। शिअद के वार्ड 11 से पूर्व कौंसलर राज कुमार राजू भी इस बार

आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद वार्ड नंबर-1 से ज्ञान कौर आजाद, आप से राजवंत कौर, कांग्रेस से बंदना पब्बी, बसपा से कुलजीत कौर एवं गुरबख्श कौर आजाद सहित पांच एवं वार्ड नंबर 11 से राज कुमार राजू आजाद, कांग्रेस से सीता राम, आप से बलविंदर पल, बसपा से तजिंदर कौर एवं विजय कुमार प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदे हैं।

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