पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ट्रैफिक जाम:किसान किरती संगठनों ने ट्रैफिक जाम कर किया प्रदर्शन

माहिलपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आज किसान किरती संगठनों ने किसान नेता जगतार सिंह भिंडर की अध्यक्षता में रिलायंस पेट्रोल पंप से रोष मार्च निकालकर माहिलपुर के मुख्य चौक में आकर करीब चार घंटे ट्रैफिक जाम कर रोष प्रदर्शन किया और मोदी सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी बिल पास कर किसान व किसानी को खत्म कर कारपोरेट घरानों को फायदा देना चाहते हैं जिसे किसान व मजदूर किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। इन लोगों ने सरकार को चेतावनी देते कहा कि जब तक यह काले कानून वापस नहीं हो जाते उनका संघर्ष जारी रखा जाएगा। इस मौके पर भूपिंदर सिंह अणखी, तलविंदर हीर, मक्खन सिंह कोठी, प्रिंसिपल सुरिंदरपाल सिंह परदेसी, बलविंदर बिट्टू, कृष्णजीत राओ,मनी बिहाला, सुखदेव सिंह बैंस, अमनदीप सिंह, सुखदेव सिंह संघा,परमजीत सिंह बिहाला, हरनंदन सिंह खाबड़ा,जोगिंदर सिंह, चमन लाल,करनैल सिंह, गुरमिंदर कैड़ोवाल, परविंदर सिंह, जसवंत सिंह, पूर्व प्रिंसिपल प्यारा सिंह, सतपाल लट्ठ, अवतार सिंह लंगेरी,मकखन सिंह तथा अवतार सिंह व अन्य किसान उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें