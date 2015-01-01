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चोरी:सिविल में दाेस्त काे देखने आए युवक की बाइक चोरी

माहिलपुर2 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल में आए एक व्यक्ति की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। माहिलपुर पुलिस को दी शिकायत में गांव डंडेवाल निवासी मनवीर सिंह ने कहा कि शुक्रवार को वह सिविल अस्पताल में दाखिल अपने दोस्त को मिलने आया था। जब कुछ समय बाद बाहर निकला तो मेरी बाइक (पीबी07एजी-5283) चोरी थी। पुलिस चोरी के मामले की जांच कर रही है।

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