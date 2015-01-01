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धर्म:बाबा बालक नाथ का जागरण आज, शहर में शोभायात्रा निकाली

मोरिंडा3 घंटे पहले
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बक्शीश पोणाहारी सोशल वेलफेयर क्लब मोरिंडा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी बाबा बालक नाथ जी का विशेष जागरण व भंडारा पुराना बस्सी रोड नजदीक स्वामी शिवनंदा पब्लिक स्कूल के पास 21 नवंबर को करवाया जा रहा है। जागरण की खुशी में शहर में क्लब के द्वारा शोभायात्रा निकाली गई।

सेवादार तरसेम दास ने बताया कि इस जागरण का गुणगान पीर्ति सीलों व सुखराम सरोआ की ओर से किया जाएगा। इस मौके अजय कुमार, अंग्रेज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रोशन सिंह, गुलजार सिंह, दिलबाग सिंह, विजय कुमार, महेंद्र सिंह, हरचंद सिंह, और मास्टर हाकम सिंह उपस्थित थे।

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