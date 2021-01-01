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आंदोलन:किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रही है केंद्र सरकार : बब्बू मान

मोरिंडा5 घंटे पहले
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  • गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब मोरिंडा से ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली रवाना

गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब मोरिंडा से भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में इलाके के किसानों का ट्रैक्टर काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर काफिले में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे गायक और अदाकार बब्बू मान ने कहा कि 26 जनवरी की घटना को भुलाकर किसान आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। मोदी सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिसके चलते कुछ शरारती लोग शरारत भी कर रहे हैं पर संयम रखते हुए हमें अपने होश से काम लेते हुए इस आंदोलन को कामयाब बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है।

इस मौके पर किसान नेता दलजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हरपाल सिंह और मनदीप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों के चलते किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के प्रमुख नेताअों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके और लुकआउट नोटिस जारी आंदोलन को खत्म का दबाव डाला जा रहा है।

उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी कि अगर झूठे मुकद्दमे वापस न लिए तो लोग अमन-शांति के साथ संघर्ष को और तेज करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन हरविंदर सिंह, हरचंद सिंह, साबका काउंसलर अमृतपाल सिंह, सरबजीत सिंह, सरपंच राजा सुखदेव सिंह, बलजीत सिंह, नंबरदार गुरिंदर सिंह, स्वर्ण सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरचरण सिंह आदि उपस्थित थे।

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