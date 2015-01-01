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कोरोना सैंपलिंग:मोरिंडा शहर में रोज 100 के करीब लोगों की हो रही कोरोना सैंपलिंग

मोरिंडा2 घंटे पहले
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शहर के सिविल अस्पताल में हर रोज 100 के करीब लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। इनमें से ज्यादातर लोग वह है जिन्हें किसी काम से दूसरे प्रदेश या विदेश जाना है लेकिन अभी भी आम लोग कोरोना बीमारी का टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। वीरवार को भी सिविल अस्पताल में 119 लोगों के कोरोना बीमारी के सैंपल लिए गए। क्लर्क हरदीप सिंह ने बताया कि पिछले सप्ताह में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।

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