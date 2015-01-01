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विशाल नगर कीर्तन:लुधियाना-चंडीगढ़ सड़क पर पड़े गड्ढे, शहीदी जोड़ मेल पर फतेहगढ़ साहिब जाने वाली संगत होगी परेशान

मोरिंडा2 घंटे पहले
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शहर में श्री विश्वकर्मा चौक से लेकर मामा ढाबे तक सड़क में काफी गड्ढे पड़े हुए हैं जिन्हें कई बार दुकानदार खुद या समाजसेवी लोग मिट्टी आदि से भर चुके हैं लेकिन समस्या का स्थाई हल नहीं हो पा रहा। लोगों ने मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मांग की है कि वह इन गड्ढों पर पैचवर्क करवाएं। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मनाए जाते शहीदी जोड़ मेल में भारी संख्या में गांव सहेड़ी से लोग विशाल नगर कीर्तन के साथ फतेहगढ़ साहिब के लिए निकलते हैं। इन गड्ढों की वजह से गुजरने वाली संगत को भारी परेशानी पेश आएगी। वहीं, शुगर मिल का सीजन शुरू हो चुका है।

इन गड्ढों के कारण कभी भी गन्ने से भरी ट्रॉली पलट सकती है और हादसा हो सकता है। विश्वकर्मा चौक और पंजाब नेशनल बैंक के सामने पड़े बड़े-बड़े गड्ढों के कारण राहगीरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही मामा ढाबे के पास पड़े गड्ढे कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। वहीं, बारिश के बाद गड्ढों में भरे पानी की वजह से वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का पता नहीं चलता। एक्सिस बैंक के सामने पड़ा गड्ढों काफी गहरा था, जिसे स्थानीय दुकानदारों के द्वारा भरा गया।

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