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समस्या:रेलवे अंडरपाथ निर्माण की धीमी चाल से परेशानी

मोरिंडा2 घंटे पहले
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शहर के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर अंडरपाथ बनाने के लिए काफी लंबे समय से काम चल रहा है। काम के चलते पुलिस स्टेशन से लेकर बस स्टेंड के मेन गेट तक का पुरा मार्ग बंद किया हुआ है। काम की धीमी चाल के चलते इस मार्ग के दोनों ओर स्थित दुकानदारों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। यह मार्ग रेलवे रोड को भी जोड़ता था इसलिए यहां का काम भी प्रभावित है।

दुकानदारों का कहना है कि रास्ता बंद होने के चलते ग्राहकों का आना-जाना भी नहीं हो पा रहा है। विभाग की ओर से पुलिस स्टेशन की तरफ स्ट्रक्चर बना कर बीच में ही छोड़ दिए गए हैं। जबकि उसके आगे का काम नहीं किया गया है। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का काम बीच में ही छोड़ दिए जाने के चलते जहां लोगों को आवाजाई में परेशानी आ रही है।

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