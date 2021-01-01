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दवा:मुकेरियां में 8,492 बच्चों को पिलाई दवा

मुकेरियां2 घंटे पहले
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एसएमओ बड्डाबढ़ डॉ. हरजीत सिंह की अगुवाई में अलग-अलग स्थानों पर 5 साल तक के करीब 8492 बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाई गईं। 3 दिवसीय इस मुहिम की शुरुआत मिनी पीएचसी भंगाला से डॉ. हरजीत सिंह ने की। उन्होंने बताया कि ब्लाक बुड्डाबढ़ में 67 बूथ ,1 ट्रांजिट प्वाइंट व तीन मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। डाॅ. अमित मेडिकल अफसर ने बताया कि पोलियो मुहिम की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों की भी सहायता ली जा रही है। ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर रिंपी ने बताया कि ब्लाक बुढ़ाबड़ में 15 सुपरवाइजर व 71 टीमें लगाई गई हैं।

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