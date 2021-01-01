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चुनाव:नगर कौंसिल मुकेरियां के चुनाव में आप ने 11 उम्मीदवार उतारे

मुकेरियां2 घंटे पहले
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नगर कौंसिल मुकेरियां के चुनाव के लिए बुधवार को आम आदमी पार्टी के 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें वार्ड नंबर-1 से प्रो. समित्री देवी, वार्ड-2 से अमरजीत सिंह, वार्ड-3 से कांता देवी, वार्ड-4 से सूबेदार स्वर्ण सिंह, वार्ड-5 से नरिंदर कौर, वार्ड-6 विजय लक्ष्मी, वार्ड-8 से दर्शन सिंह, वार्ड-9 से किरण सोनी, वार्ड-10 से रमन डोगरा, वार्ड नो 14 से नरिंदर सिंह मुल्तानी, वार्ड 15 से बलविंदर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद सभी सदस्य आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एकत्रित हुए व जीएस मुल्तानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति जताई।

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