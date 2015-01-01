पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

टक्कर:ट्रैक्टर को टक्कर मारने के आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज

मुकेरियां2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। एसआई परमजीत सिंह ने बताया कि कुलविंदर जीत सिंह (52) निवासी शेरपुर थाना मुकेरियां 6 नवंबर को अपने ट्रैक्टर काे लेकर टिल्लर गांव से कलसा अपनी जमीन जोतने जा रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए ट्रक उसके ट्रैक्टर में दे मारा। इससे उसका ट्रैक्टर पलट गया और उसे चोटें आईं। इस पर उसे सिविल अस्पताल मुकेरियां में भर्ती करवाया गया। ट्रक चालक की पहचान सुनील पुत्र मोहन लाल निवासी जिन्द्रा थाना झाजर कोटली, जिला जम्मू के रूप में हुई। अाराेपी ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें