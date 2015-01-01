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प्रदर्शन:हरसा मानसर टोल प्लाजा पर किया प्रदर्शन

मुकेरियां3 घंटे पहले
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मुकेरियां के कस्बा हरसा मानसर स्थित टोल प्लाजा पर कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के आवाहन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि सुधार कानून और बिजली सुधार कानून 2020 के खिलाफ़ पगड़ी संभाल जट्टा लहर, किसान मोर्चा, किसान मजदूर हितकारी सभा, कुल हिंद जमहूरी किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न भ्रातृ संगठनों ने दोपहर 12बजे से शाम 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया।

किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, युवाओं और विभिन्न गांवों के लोगों के बड़े समूहों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर किसान संघर्ष को मजबूत किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, विभिन्न नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों के नाम पर केंद्र सरकार को राज्य के किसानों को ख़त्म करने के लिए अपील की।

इस अवसर पर जत्थेदार हरबंस सिंह मंझपुर, सतनाम सिंह बगड़ियां, अमरजीतसिंह ढाडेकटवाल, सरबजोत सिंह साबी, प्रो. जीएस मुल्तानी, अवतार सिंह बॉबी, सुरजीत सिंह बिल्ला, विजय सिंह बेहिबल मंज, सरपंच सौरव मन्हासबिल्ला, नंबरदार अर्जन सिंह कजला, धर्मिंदर सिंह सिंबली, जगदेव सिंभट्टियां, गुरनाम सिंह जहानपुर, जसवंत सिंह रंधावा, दिलबाग सिंमहिमूदपुर, जत्थेदार गुरवतन सिंह मुल्तानी, गुरजिंदर सिंह मंझपुर,अमरिंदर सिंह चनौर, सौदागर सिंह चनौर, संतोख सिंह डालोवाल, रणजीत सिंह डालोवाल, कृपाल सिंह गेरा, हरभजन सिंह मोहला, मास्टर योध सिंह, कॉमरेड गुरदयाल सिंह कोटली, ठाकुर दयाल सिंह, अमरजीत सिंह कानूनगो, जत्थेदार नरिंदर सिंह गोली, रविंदर सिंह गुरदासपुर, ईशर सिंह मंझपुर, रशपाल सिंहरंगा, लखवीर सिंह लख्खी मानां, लखविंदर सिंह टिम्मी, कामरेड ध्यान सिंह उपस्थित थे।

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