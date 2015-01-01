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केंद्र सरकार:सर्दी में किसान सड़कों पर कर रहे संघर्ष : सरपंच प्रदीप कुमार

मुकेरियां3 घंटे पहले
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22 दिन हो चुके हैं. कड़ाके की सर्दी में देश के किसानों को सड़कों पर बैठे हुए मगर केंद्र की तानाशाह सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण किसानो की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। उल्टा केन्द्र सरकार के कई मंत्री किसानों के इस शांतमयी आंदोलन को कई तरह के आरोप लगा कर इसे फेल करने की कोशिश कर रहे है। यह बात ब्लाक समिति सदस्य एवं सरपंच प्रदीप कुमार गोल्डी एवं नंबरदार डॉ सीटू ने प्रैस विज्ञिप्ति दौरान करते हुए कहा कि किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग को पूरा करने की बजाए प्रधानमंत्री विरोधी पार्टियों पर दोष लगा रहे हैं कि वह किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश का किसान जाग उठा है तथा झूठे दिलासे में केंद्र सरकार से गुमराह होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि आज जिस तरह हमारा अन्नदाता किसान अपनी जायज मांगो के लिए कई दिनों

से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है मगर सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही वह न तो किसान हित की बात है और न ही देश हित किसान का देश के सुनहरी भविष्य तथा समृद्धि में अनुकरणीय योगदान है। मगर वही किसान आज जो देश की रीड की हड्डी है अपनी जायज समस्याओ को लेकर अपने बच्चों ,बूढ़े माता पिता के साथ सर्द रातों में सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह जल्द इनकी मांगो को पूरा कर इनकी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।

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