पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मालिक की तलाश:मुकेरियां के रेलवे रोड पर 4 दिन से खड़ी कार थाने ले गई पुलिस

मुकेरियां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मुकेरियां के रेलवे रोड के नजदीक डीके मोटर्स के सामने 4 दिन से खड़ी कार के चलते शहर वासियों में दहशत का माहौल था। दुकानदार तरसेम लाल, विजय कुमार, सोनू, केवल कृष्ण ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार पिछले 4 दिन से कोई अज्ञात व्यक्ति खड़ी कर कही चला गया, जिसके बारे में दुकानदारों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंच एएसआई रमेश शर्मा ने कार को मुकेरियां थाना में ले गए और मालिक की तलाश शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें