पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नियुक्ती:आप ने मुकेरियां हलके में 4 ब्लाॅक प्रधान किए नियुक्त

मुकेरियां2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष भगवंत मान व पंजाब इंचार्ज जरनैल सिंह के दिशा-निर्देशानुसार सूबे के हर विधानसभा हलके में 4-4 ब्लाॅक प्रधान नियुक्त किए हैं। इन सभी ब्लाॅक प्रधान को पंजाब प्रधान ने गत दिनों लुधियाना में एक प्रभावशाली मीटिंग के दौरान पंजाब की मिट्टी की शपथ दिलाई। पूर्व हल्का इंचार्ज मुकेरियां प्रो जीएस मुल्तानी ने बताया कि हल्का मुकेरियां से हरजीत सिंह सहोता को भंगाला जोन, ठाकुर उपदेश सिंह को नंगल बिहाला जोन, अमित कुमार को हाजीपुर व रमेश कुमार को मुकेरियां ब्लाॅक का प्रधान नियुक्त किया गया। मुल्तानी ने कहा कि सूबे में आजादी के बाद सत्ता में काबिज रहीं पार्टियों ने लोगे से झूठे वादे किए व पंजाब को खोखला करके रख दिया है। आप पार्टी इन सभी बुराइयों को जड़ से समाप्त करेगी। इस अवसर पर जिला प्रधान मोहन लाल, दोआबा जोन अध्यक्ष हरविंदर सिंह बख्शी, सुच्चा सिंह आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें