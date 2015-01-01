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मेला:गांव गुणाचौर के बाबा हाथी राम दरबार में करवाया वार्षिक मेला

मुकंदपुर4 घंटे पहले
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गांव गुणाचौर में स्थित बाबा हाथी राम दरबार में 11वां वार्षिक दीवाली मेला प्रबंधक कमेटी, रामा, रूपाणा, बलजोत पित्तर मुख्य सेवा कमेटी व पंचायत के सहयोग से मनाया गया। मेले के दौरान जिला प्लानिंग कमेटी चेयरमैन सतवीर सिंह पल्ली झिक्की विशेष तौर पर मौजूद रहे। श्री निशान साहिब की रस्म से मेले की शुरुआत की गई, इसके बाद श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के भोग डाले गए। कीर्तनी ज्ञानी काबल सिंह, गायक कलाकारों सुरजीत लालका, जसइंद्र बंगा, हरदीप दीपा, बलजिंदर गुरु तथा अन्य ने बाबा जी की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर अजीत सिंह, अमृत लाल, तरसेम कतपालों, जैल सिंह, चरनजीत, निर्मल सिंह, बलवीर सिंह, सुरजीत सिंह, जगजीत सिंह, जसवीर सिंह, हरदेव सिंह, परमजीत सिंह, तरसेम सिंह, हरप्रीत सिंह, दिलीप सिंह, कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

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